Губернатор ответил на вопрос о переносе столицы Херсонской области

Сальдо заявил, что о переносе столицы Херсонской области не может быть и речи

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не считает возможным перенос столицы региона из Херсона, который находится под украинским контролем, в другой город. Об этом он заявил РИА Новости.

«Столицей Херсонской области был, есть и всегда будет только один город — наш любимый и прекрасный Херсон. Это отражено в самом названии региона. Об ином не может быть и речи», — сказал Сальдо агентству.

Он считает вопросом времени переход города под контроль России.

С ноября 2022 года Херсон находится под контролем Украины. Большинство административных учреждений временно перемещены в города на левом берегу Днепра, включая Скадовск и Геническ.

4 апреля губернатор Херсонской области заявил о сокращении гуманитарной помощи в Херсоне. Большая ее часть поставлялась из Польши и других стран Европы, отметил Сальдо.

По его словам, теперь жители города испытывают проблемы с продовольствием, транспортом и электричеством.

Ранее Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав РФ.