СК проверит информацию о том, что мужчина держал в рабстве двух человек в Якутии

СК начал проверку сообщения о рабстве в селе Кюндядя в Якутии

Якутские следователи начали проверку после поступивших сообщений о возможном рабстве двух мужчин в селе Кюндядя, которых, по имеющимся данным, насильно удерживают на ферме. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По предварительной информации, в селе Кюндядя Нюрбинского района Якутии нашли двоих мужчин, которых незаконно лишил свободы местный житель.

По данным полиции, с фермы сбежал молодой человек и рассказал обо всем местной жительнице. Мужчина утверждал, что рабов держат на цепи, избивают и заставляют работать. Полиция также проводит проверку.

В сентябре 2024 года волонтеры организации «Альтернатива» сообщили о ферме в поселке Ровно Тульской области, где цыгане держали людей в трудовом рабстве. Местное управление СК начало проверку, было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что среди незаконно удерживаемых на ферме людей был и бывший участник специальной военной операции.

Один из освобожденных рабочих фермы Александр Коваценко рассказывал корреспонденту «Газеты.Ru», что люди жили в антисанитарных условиях, иногда к ним применяли физическую силу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области два брата три года держали в рабстве пятерых человек