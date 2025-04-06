В Германии школьники устроили скандал во время экскурсии на месте бывшего концлагеря

Группа школьников выкрикивала ксенофобский лозунг «Германия для немцев, иностранцы вон» во время экскурсии на территории мемориального комплекса «Берген-Бельзен» в городе Билефельде. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

Мемориал находится на месте бывшего одноименного концлагеря времен Второй мировой войны. Этот лагерь известен, в частности, тем, что здесь не стало Анны Франк.

Сам инцидент произошел еще прошлым летом с участием учеников девятого класса местной гимназии. По данным журналистов, сопровождавшие детей преподаватели не предпринимали никаких мер, чтобы успокоить учащихся. Предположительно, взрослые якобы не слышали криков учеников, так как покупали входные билеты. Замечание подросткам сделали сами сотрудники мемориала.

На фоне разразившегося скандала директор гимназии, в которой обучаются нарушители, принял дисциплинарные меры и обратился в полицию.

Ранее в Германии начались проверки украинцев на легальность нахождения в стране.