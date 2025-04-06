Заслуженный учитель Ямбург раскритиковал идею изоляции школьников-хулиганов

Идея переводить школьников, которых заметили в систематическом буллинге или травле других школьников, в спецучреждения является непрофессиональной и губительной для будущего этих детей. Об этом ТАСС заявил заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург.

«Я думаю, что это очень непрофессиональная точка зрения. Буллинг был, есть и будет всегда. Потому что начиная с детского сада и кончая подростковыми бандами, самый простой способ объединиться — это против кого-то, против кого мы дружим. Поводом может быть все, что угодно», — высказал мнение Ямбург.

Он добавил, что решением этой проблемы необходимо заниматься в сфере усилий педагогов, врачей и дефектологов — в первую очередь, повышением квалификации педагогов. Тем более, что травля и буллинг как явление постепенно покинули территорию школ из-за распространения камер — теперь издевательства происходят на улице.

По словам Ямбурга, большой ошибкой было закрывать школы седьмого и восьмого вида, где обучают детей с тяжелыми ментальными нарушениями — обучать особых детей в них было очень дорого, но безопаснее. Тем более опасно и еще более дорого, по словам Ямбурга, отправлять таких детей в спецучреждения.

Идею отправлять школьников, замеченных в систематической травле одноклассников, в спецучреждения предложил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Ранее замглавы Минпросвещения Александр Бугаев рассказал, что министерство держит на постоянном контроле вопросы травли и готово поддерживать любые здравые инициативы в этой области.