Замминистра просвещения рассказал о поддержке инициатив по противодействию травле в школах

Минпросвещения России держит на постоянном контроле вопросы травли и готово поддерживать любые здравые инициативы в этой области. Об этом ТАСС рассказал замминистра ведомства Александр Бугаев.

Он подчеркнул, что министерство поддерживает все здравые инициативы, не только родительского сообщества, но и детских организаций.

По его словам, сегодня в каждой школе есть отделения «Движения первых», которое консолидирует детскую активность и повестку.

В марте вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга. Письмо с инициативой он направил министру просвещения Сергею Кравцову. В документе говорится, что несмотря на существующие меры профилактики, множество случаев школьной травли выявляют не сразу, а у самих школьников часто нет безопасного способа сообщить о проблеме.

Вице-спикер отметил, что подобный институт уже успешно работает в других странах, снижает уровень агрессии.

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