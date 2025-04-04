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Российский бизнес вдвое увеличит траты на кибербезопасность

Эксперт Воеводина: траты бизнеса на кибербезопаcность возрастут до 1 млрд
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В ближайшие два года российский бизнес существенно увеличит траты на кибербезопасность. По оценкам гендиректора проекта «Кибериспытание» Натальи Воеводиной, если сейчас эта статья расходов компаний составляет максимум 500 млн рублей, то вскоре она вырастет до 1 млрд.

«Газета.Ru» ознакомилась с выступлением эксперта.

По мнению Воеводиной, российские компании и топ-менеджмент живут в парадигме «защищенности» и контроля, однако это не спасает от того, что киберпреступники, атакуя бизнес, выводят из строя целые системы, а также крадут сведения о клиентах. Эксперт считает, что бизнесу необходим краш-тест для проверки кибербезопасности. Это позволит компаниям оставаться конкурентоспособными и безопасными.

«Несмотря на хороший уровень развития бизнеса, его защищенность остается скорее на бумаге, чем в реальной жизни — это сигнализирует о том, что в компании могут просто не справиться с атакой на свои системы, потерпеть крупные потери в репутации и, что более важно, в стоимости на рынке», — заявила Воеводина в рамках II форума «Территория безопасности 2025».

Как уточнила эксперт, сейчас существует свыше 150 мер оценки защищенности бизнеса, но эта методика не позволяет оценить фактические риски. Воеводина считает, что необходимо разрабатывать новую систему оценок, так как по мере развития цифровой среды число кибератак на компании только растет.

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