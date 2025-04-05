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Глава ГУР Украины считает, что украинцам не нужно знать всей правды о конфликте

Глава ГУР Украины Буданов: украинцам не стоит знать всей правды о конфликте
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) высказал мнение о необходимости дозированного потока информации для гражданского населения страны о текущем конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что предоставление общественности всей полноты информации может привести к появлению разногласий. По словам Буданова, дозированный подход к обнародованию сведений является более целесообразным в данных обстоятельствах.

«Всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться», — сказал глава ведомства.

До этого Буданов заявил, что граждане Украины, уклоняющиеся от участия в боевых действиях или отказывающиеся поддержать страну в тылу, не могут считаться полноправными ее гражданами.

«А как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого?» — сказал Буданов, добавив, что гражданство подразумевает активное участие в защите государства.

Ранее в отношении генерала Буданова в России завели как минимум три уголовных дела.

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