Рамзан Кадыров на могиле отца поклялся отомстить за его смерть

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что дал кровную клятву на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова отомстить виновным в его смерти.

Кадыров напомнил, что жизнь первого чеченского президента оборвалась 9 мая 2004 года.

«В тот день на могиле моего отца я дал кровную клятву, что не пожалею ни средств, ни сил для того, чтобы покарать совершивших этот кровавый теракт», — сообщил Рамзан Кадыров.

Он добавил, что наказать организатора покушения на отца было для него делом чести и он хотел сделать это до вступления в должность главы региона. Глава Чечни заявил, что 4 апреля 2007 года «тяжелая ноша кровной мести» была снята с его плеч, так как организатор покушения на Ахмата-Хаджи Кадырова был ликвидирован.

В октябре прошлого года Рамзан Кадыров обвинил двух депутатов Госдумы и члена Совфеда в попытке заказать его убийство на фоне конфликта из-за Wildberries. Глава Чечни подчеркнул, что, если парламентарии не докажут обратного, он «объявляет им кровную месть». Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев тогда назвал его заявление «фигурой речи, а не реальной угрозой».

Ранее в Кремле посоветовали Кадырову обратиться в полицию.