«Если есть какие-то угрозы»: в Кремле посоветовали Кадырову обратиться в полицию Песков посоветовал обратиться в полицию после слов Кадырова о готовящемся покушении

Кремль впервые отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал ему обратиться в правоохранительные орган. Глава Чечни ранее заявил, что у него есть доказательства того, что депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов пытались заказать его убийство. Барахоев и Курбанов опровергли эту информацию, а Керимов до сих пор не прокомментировал слова Кадырова.

В Кремле отказались комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», — сказал Песков.

По данным «Интерфакса», так представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать «ситуацию, когда глава одного из российских регионов пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам».

Кровная месть

10 октября Рамзан Кадыров объявил кровную месть членам Совета Федерации и Госдумы РФ, которые якобы пытались заказать его убийство из-за скандала вокруг маркетплейса Wildberries. Об этом глава республики заявил во время совещания с чеченскими силовиками, которое проводилось преимущественно на чеченском языке.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Сулейману Керимову, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — сказал Кадыров.

Он также впервые прокомментировал стрельбу у офиса Wildberries в центре Москвы, в результате которой погибли два охранника — уроженца Ингушетии. Кадыров отметил, что инциденту «старательно придают… национальный окрас» и заявляют, что «зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы». Политик также посоветовал тем, у кого есть претензии к кадыровцам, выражать их лично ему, поскольку он является «главным кадыровцем».

«Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!», — заявил глава Чечни.

Кроме этого, Кадыров назвал произошедшее у офиса маркетплейса бизнес-ситуацией и обвинил Керимова, Курбанова и Барахоева в том, что они пытаются отобрать бизнес у Татьяны Ким (в замужестве — Бакальчук, в сентябре предпринимательница заявила о смене фамилии обратно на девичью). Ранее о том, что именно Бекхан Барахоев «поставил своих людей» на охрану московского офиса Wildberries, что в итоге спровоцировало перестрелку, заявлял депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По его словам, «московские ребята», нанятые Барахоевым, решили устроить засаду на Бакальчука и его охрану, состоявшую из чеченцев».

«Не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича»

11 октября депутат Госдумы Ризван Курбанов, которого Кадыров обвинил в подготовке покушения на себя, заявил о своей непричастности.

«Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда очень близко дружил с [отцом Кадырова] Ахмат-Хаджи», — сказал парламентарий в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Курбанов также отметил, что не имел и не имеет никакого отношения к компании Wildberries.

Вслед за ним ситуацию также прокомментировал депутат Госдумы Бекхан Барахоев.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев на встрече с членами общественности Малгобеке.

Кроме этого, парламентарий также подчеркнул, что никак не связан с маркетплейсом.

Что же касается сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, то он на данный момент не комментировал заявление Рамзана Кадырова. Однако за политика и предпринимателя вступился глава республики Сергей Меликов.

«Все дела Сулеймана Абусаидовича Керимова идут от чистого сердца... Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — заявил Меликов.

По данным источников «Ъ», Сулейман Керимов стоит за компанией Russ, объединение которой с Wildberries и спровоцировало конфликт между Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким.