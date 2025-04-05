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Порывы ветра вызвали пожары в Нижнеудинске

Губернатор Кобзев: порывы ветра вызвали пожары в Нижнеудинске
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что сильные порывы ветра вызвали пожары в городе Нижнеудинске и деревне Ук.

«В Нижнеудинске и деревне Ук горят дома... В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города... В Уке также горят несколько домов», — сообщил глава региона.

По его словам, причиной стали ураганные порывы ветра, вызванные циклоном. Кроме того, ветер с порывами до 25 метров в секунду был зафиксирован в Тайшете, Тулуне и Чуне.

В субботу, 5 апреля, на Сибирь обрушился мощный ураган с порывами ветра до 33 метров в секунду, что привело к значительным разрушениям. Из-за упавших деревьев и конструкций десятки людей получили травмы.

Стихия оставила без света целые районы в Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области. Энергетики были вынуждены направить два десятка бригад для восстановления электроснабжения. В Усть-Абаканском районе был объявлен режим ЧС, а в Красноярске начались лесные пожары. Более подробную информацию можно найти в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.

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Ураганы в Сибири
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