Троих испанцев и австралийца задержали на Байконуре

Четверо иностранцев задержаны на Байконуре при попытке залезть к кораблю «Буран»

Правоохранители задержали троих граждан Испании и одного гражданина Австралии при попытке пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран». Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей «Буран» были задержаны трое испанцев и австралиец», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящий момент все задержанные находятся на допросе.

В ноябре 2024 года на Байконуре правоохранительные органы задержали граждан Франции и Германии, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». По информации Shot, иностранцев застали врасплох, когда они уже готовились делать снимки. Свой поступок иностранные граждане объяснили посещением космодрома, во время которого шли в сторону стенда динамических испытаний. В их отношении составили административный протокол.

Ранее в Петербурге задержали иностранца, гонявшегося за подростками с ножом.