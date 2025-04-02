Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Троих испанцев и австралийца задержали на Байконуре

Четверо иностранцев задержаны на Байконуре при попытке залезть к кораблю «Буран»
close
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Правоохранители задержали троих граждан Испании и одного гражданина Австралии при попытке пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран». Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей «Буран» были задержаны трое испанцев и австралиец», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящий момент все задержанные находятся на допросе.

В ноябре 2024 года на Байконуре правоохранительные органы задержали граждан Франции и Германии, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». По информации Shot, иностранцев застали врасплох, когда они уже готовились делать снимки. Свой поступок иностранные граждане объяснили посещением космодрома, во время которого шли в сторону стенда динамических испытаний. В их отношении составили административный протокол.

Ранее в Петербурге задержали иностранца, гонявшегося за подростками с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами