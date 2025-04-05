Почти 20 тысяч семей из Курской области получают компенсацию аренды жилья

Хинштейн: почти 20 тысяч семей из Курской области получают компенсацию по жилью

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что из федерального бюджета выделено 1,5 млрд рублей на компенсацию аренды жилья для жителей курского приграничья.

«По просьбам инициативных групп и наших жителей внесли изменения для компенсации аренды жилья в Льгове и Рыльске, подано уже свыше 300 заявлений», — сообщил глава региона.

Он отметил, что всего такая выплата предоставляется почти 20 тысячам семей, на это выделено около 1,5 млрд рублей.

15 марта Хинштейн анонсировал строительство в регионе малоэтажных поселков. По его словам, возведение начнется в области до конца 2025 года, земельный банк уже сформирован и расширяется. Он отметил, что власти должны предоставить людям возможность покупать то жилье, которое они хотят, тогда как застройщики, видя их стремление, увеличивают стоимость квадратного метра.

Ранее Хинштейн заявил о желании жителей Курской области остаться в регионе и призвал создать необходимые для этого условия.