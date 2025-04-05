В Москве эвакуировали посетителей аквапарка «Мореон»

Более 2 тысяч человек эвакуированы из аквапарка «Мореон» в Москве

Более двух тысяч посетителей были эвакуированы из столичного аквапарка «Мореон», самого крупного крытого аквапарка Москвы. Об этом сообщили

ТАСС оперативные службы.

Причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в здании. В результате была оперативно проведена полная эвакуация всего комплекса.

«Поступило сообщение о подозрительном предмете в здании по адресу: улица Голубинская, д. 16. Проведена полная эвакуация», — сказал источник агентства.

Накануне Госдума одобрила поправку к законопроекту об обеспечении безопасности массовых мероприятий, ужесточающую требования к местам их проведения. Документ запрещает использование для проведения мероприятий объектов и территорий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности. Поправка обязывает организаторов предоставлять в МВД информацию о планируемых мероприятиях за 10 дней до начала.

Ранее мальчик не выжил, подхватив в аквапарке пожирающую мозг амебу.