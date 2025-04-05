В Москве эвакуировали посетителей аквапарка «Мореон»

Более двух тысяч посетителей были эвакуированы из столичного аквапарка «Мореон», самого крупного крытого аквапарка Москвы. Об этом сообщили
ТАСС оперативные службы.
Причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в здании. В результате была оперативно проведена полная эвакуация всего комплекса.
«Поступило сообщение о подозрительном предмете в здании по адресу: улица Голубинская, д. 16. Проведена полная эвакуация», — сказал источник агентства.
Накануне Госдума одобрила поправку к законопроекту об обеспечении безопасности массовых мероприятий, ужесточающую требования к местам их проведения. Документ запрещает использование для проведения мероприятий объектов и территорий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности. Поправка обязывает организаторов предоставлять в МВД информацию о планируемых мероприятиях за 10 дней до начала.
Ранее мальчик не выжил, подхватив в аквапарке пожирающую мозг амебу.