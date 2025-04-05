Умер кот Хатико из Махачкалы, проживший семь лет на могиле хозяина

Кот Хатико из Махачкалы умер, его похоронят рядом с хозяином в Дагестане

В Санкт-Петербурге скончался кот Хатико, который семь лет жил на могиле своего хозяина в Махачкале. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, животное лечили в Санкт-Петербурге, последние анализы показали, что его состояние улучшается. Однако внутренние органы Хатико пострадали из-за сидения на холодной земле. Он умер перед отправкой в новый дом. Теперь животное доставят в Дагестан и похоронят рядом с хозяином.

История Хатико стала известна в начале февраля благодаря волонтерам. Кот оставался рядом с ушедшим хозяином летом и зимой в любую погоду на протяжении семи лет, в результате чего подхватил множество заболеваний. У него обнаружили в том числе пневмонию, болезнь почек и вирусный перитонит (заболевание, вызванное вирусной инфекцией коронавирусом). У животного также выпали зубы и были повреждены лапы и ухо. В плохом состоянии кот пришел за помощью в расположенную рядом клинику местной жительницы-волонтера. В Дагестане возможностей для помощи ему не было, поэтому кота отправили в Петербург.

Ранее овчарку, ждавшую хозяина у военкомата в Подольске, забрали в приют.