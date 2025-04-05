Из-за ураганного ветра в Красноярском крае произошел сбой в движении поездов

В Красноярском крае возникли перебои в электроснабжении, что привело к нарушению работы железнодорожного транспорта. Об этом сообщает в Telegram-канале Красноярская железная дорога (КрасЖД).

По ее данным, отклонения в расписании в пределах 2,5 часов коснулись пассажирских поездов № 1 «Россия» из Владивостока в Москву, № 91 из Северобайкальска в столицу, № 92 из Москвы в Северобайкальск. В КрасЖД принимают меры для возвращения ж/д движения в график.

5 апреля отключение электроснабжения из-за погодных условий в Красноярском крае затронуло почти 60 тыс. чел. Из-за шквалистого ветра с порывами до 28 м/с более 90 населенных пунктов временно остались без света. К аварийно-восстановительным работам привлечены почти 400 человек и более 200 единиц техники. Неблагоприятная погода сохранится и 6 апреля. В связи с этим власти региона просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна в домах.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона из-за ураганного ветра.