Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за ураганного ветра в Красноярском крае произошел сбой в движении поездов

В Красноярском крае три поезда задерживаются из-за перебоев в электроснабжении
close
Shutterstock/JetKat

В Красноярском крае возникли перебои в электроснабжении, что привело к нарушению работы железнодорожного транспорта. Об этом сообщает в Telegram-канале Красноярская железная дорога (КрасЖД).

По ее данным, отклонения в расписании в пределах 2,5 часов коснулись пассажирских поездов № 1 «Россия» из Владивостока в Москву, № 91 из Северобайкальска в столицу, № 92 из Москвы в Северобайкальск. В КрасЖД принимают меры для возвращения ж/д движения в график.

5 апреля отключение электроснабжения из-за погодных условий в Красноярском крае затронуло почти 60 тыс. чел. Из-за шквалистого ветра с порывами до 28 м/с более 90 населенных пунктов временно остались без света. К аварийно-восстановительным работам привлечены почти 400 человек и более 200 единиц техники. Неблагоприятная погода сохранится и 6 апреля. В связи с этим власти региона просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна в домах.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона из-за ураганного ветра.

Все новости на тему:
Ураганы в Сибири
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами