В Ростове-на-Дону бывший сотрудник банка лишился 1,2 млн рублей, поверив мошенникам

В Ростове-на-Дону мошенники запугали бывшего сотрудника банка утечкой данных и выманили у него более одного миллиона рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 20-летним молодым человеком от имени сотрудников банка, где он ранее работал. Потерпевшему сообщили, что в банке произошла утечка данных и некие третьи лица пытаются оформить на него кредит, чтобы отправить средства в недружественную страну.

«В конце собеседник озвучил, что со мной свяжется якобы сотрудник силового ведомства и окажет помощь в решении данного вопроса», — рассказал молодой человек.

В этот же день заявителю позвонил мужчина, представился сотрудником безопасности банка. Он подробно озвучил, какие меры необходимо предпринять, чтобы «обезопасить» деньги от мошенников. Аферисты запугали ростовчанина предстоящим обыском у него в квартире и настойчиво порекомендовали «задекларировать» имевшиеся накопления. Следуя указаниям, отправился к терминалу одной из финансовых организаций, внес и перевел все свои деньги по реквизитам, которые были ему озвучены по телефону. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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