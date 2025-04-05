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Российские гимнасты прокомментировали решение воздержаться от соревнований FIG

Гимнастка Листунова: команда поддерживает тех, кого лишили шанса выступить
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Lindsey Wasson/Reuters

Вся сборная команды России поддерживает тех, кого лишили шансы выступить на ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), заявила член сборной команды России по спортивной гимнастике Виктория Листунова.

«Я уверена, что, объединившись, мы стали только сильнее», — сказала она.

Также член сборной команды России по спортивной гимнастике Даниел Маринов отметил, что члены команды выражают солидарность с теми, кто не получил нейтральный статус по несправедливым причинам.

«Для нас важно, чтобы представительство России в нейтральном статусе было полным, наша сила – в единстве», — сказал он.

Ранее российские представители спортивной и художественной гимнастики приняли решение отказаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерация гимнастики (FIG), на которые часть из них была допущена в нейтральном статусе

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