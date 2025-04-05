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В Красноярском крае пройдут проверки из-за непогоды

Прокуратура Красноярского края проведет проверки из-за разрушений после урагана

В Красноярском крае пройдут проверки оперативности реагирования после многочисленных разрушений, вызванных сильными ветрами. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Из-за стихийного бедствия в регионе был введен режим «Повышенной готовности». Ураган привел к отключению света в 126 населенных пунктах в 126 населенных пунктах, где проживают около 62 тыс. человек. Также порывами ветра были совраны крыши многоквартирных домов, двух школ и автовокзала. Из-за этого пострадали два человека.

Сильный ветер привел к распространению огня, из-за чего осложнилась ситуация с природными пожарами. За день было зафиксировано 20 лесных пожаров, и в Минусинском районе огонь приблизился к жилым домам. Возгорание было оперативно локализовано, и переход огня на населенные пункты в этом районе не был допущен. Тем не менее, в Шушенском и Партизанских районах сгорело 5 жилых домов, при этом никто не пострадал.

«Прокуратура даст оценку соблюдению нормативных сроков устранения аварийной ситуации, в том числе регламентных сроков отключения электроэнергии при возросшей ветровой нагрузке, содержанию объектов электросетевого хозяйства, выполнению правил пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах, своевременности оповещения населения», — сообщили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в регионе не исключена вторая волна урагана.

Ранее жители Красноярска засняли, как сильный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома.

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