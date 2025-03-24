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В Курской области пиротехники ликвидировали дрон ВСУ

МЧС РФ: пиротехники уничтожили украинский дрон «Чаклун» в Курской области

Пиротехники уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Чаклун», обнаруженный в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли местные жители. Беспилотник упал на землю в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

«Сводным отрядом разминирования МЧС РФ уничтожен БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что к текущему моменту специалисты обезвредили более 2000 взрывоопасных предметов на территории Курской области. Среди них — ракеты, авиационные бомбы и дроны.

«Обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва с соблюдением мер безопасности», — говорится в публикации.

На этом фоне в пресс-службе сочли необходимым напомнить гражданам о том, что в случае обнаружения подозрительных предметов от них стоит держаться подальше. Более того, о находках следует сразу сообщать в экстренные службы.

24 марта министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны были уничтожены 28 беспилотников ВСУ. В Брянской и Ростовской областях перехватили по 12 дронов, а в Республике Крым — два. Кроме того, по одному БПЛА сбили над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль главы одного из районов Курской области.

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