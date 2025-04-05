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В Нижегородской области шестилетний мальчик затолкал в нос магнитные шарики

В Нижегородской области спасли ребенка, засунувшего магниты в нос
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Медскрин областного Центра борьбы со СПИД Валерия Наумова

В Нижегородской области врачи извлекли из носа ребенка магнитные шарики, которые притянулись друг к другу. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Маленький пациент был доставлен в медицинское учреждение с жалобами на боль в носу и проблемы с дыханием. В ходе обследования в носовых пазухах были обнаружены магниты от игрушки, которые притянулись друг к другу через носовую перегородку.

Инородные тела извлекли специальным крючком, серьезных повреждений мальчик не получил.

До этого сообщалось, что в Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Инородные тела прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий. Хирурги с помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия. Операция прошла успешно, маленькая пациентка уже самостоятельно принимает пищу.

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