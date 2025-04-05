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Сторонники Навального накопили долгов в России более чем на 5 млн рублей

РИА Новости: сторонники Навального накопили в РФ долги почти на 5,6 млн рублей
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Shutterstock/Champion studio

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, среди которых Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов), Георгий Албуров (признан в РФ иностранным агентом) и Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом), которые являются работниками Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), накопили в России долгов почти на 5,6 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов и иные документы.

В публикации говорится, что Албуров должен почти 4,3 млн рублей. Отмечается, что предметом исполнения производства являются взыскания имущественного характера в пользу бюджета страны, а также физических и юридических лиц. Кроме того, на мужчину были наложены штрафы за дела об административных нарушениях.

Бывший координатор «Штаба Навального» (организация запрещена в России) в Новосибирске Сергей Бойко (признан в РФ иностранным агентом) оставил долг на сумму в 550 тыс. рублей по ипотеке и 222 тыс. рублей в качестве взысканий имущественного характера в пользу бюджета России. Помимо этого, на него также были заведены дела об административных нарушениях, которые предусматривают оплату налогов и пошлин, присужденных судом.

Соратник Навального Леонид Волков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) должен по штрафам по делам об административным правонарушениям более 165 тыс. рублей, также с него взыскивают более 67 тыс. рублей налогов и сборов.

Журналисты агентства выяснили, что Иван Жданов должен в России 30 тыс. рублей в качестве штрафа за административное правонарушение. Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) задолжала в РФ свыше 80 тыс. рублей, а Мария Певчих должна выплатить 60 тыс. рублей.

Ранее бывших адвокатов Навального приговорили к заключению.

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