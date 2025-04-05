Эксперт назвал стоимость крупнейшего российского бриллианта

Хазанов: крупнейший в России бриллиант может стоить $40-50 млн

Самый крупный бриллиант в истории России может стоить $40-50 млн. Такую оценку привел независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что точно назвать стоимость подобного камня сложно из-за его массы, размеров, чистоты и окраски, но потенциально она может быть на уровне $40-50 млн и выше.

Точная цена бриллианта может быть получена путем продажи на аукционе, в индивидуальной сделке с Гохраном или иным покупателем, отметил Хазанов.

По его мнению, алмазодобывающая компания «Алроса», специалисты которой работали над огранкой камня, может предпочесть выставить бриллиант на продажу.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов в беседе с агентством отметил, что крупнейший в России бриллиант точно попадает в категорию инвестиционных.

Накануне «Алроса» сообщила, что закончила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России. Вес уникального бриллианта редкого цвета Vivid Yellow составляет более 100 карат.

Он получил название «Новое Солнце» — как отражение удивительной истории сверхкрупного алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета, который был добыт на арктическом россыпном месторождении Эбелях.

Ранее сообщалось, что «Алроса» ожидает роста цен на алмазы в 2025 году.