Володин запустил опрос для россиян об источниках информации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, где попросил рассказать об источниках, из которых его читатели обычно получают информацию.

Он пояснил, что 15 марта исполнилось 4 года с момента создания его Telegram-канала.

«Все это время обратная связь с вами помогает в принятии решений по актуальным темам. Спасибо! Прошу высказаться: из каких источников вы в целом получаете информацию?» — гласит аннотация к опросу.

Россиян попросили выбрать вариант среди предложенных: «ТВ», Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие соцсети», «Чаты сообществ», «Сайты СМИ и интернет-изданий», «Радио и газеты».

В течение 40 минут после публикации в опросе уже приняли участие более 15 тыс. человек. Большинство из них (94%) проголосовали за Telegram.

До этого руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил на своей странице в соцсети X опрос на тему, является ли нормализация отношений Соединенных Штатов с РФ чем-то хорошим для мира в целом.

Ранее россияне назвали самое значимое событие марта.