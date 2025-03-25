Общеевропейский аналитический центр признали нежелательным в России

Деятельность организации The European Leadership Network признали нежелательной в России. Об этом сообщила генпрокуратура в Telegram-канале.

European Leadership Network — это общеевропейский аналитический центр, занимающийся вопросами европейской внешней политики, обороны и безопасности, базирующийся в Лондоне.

«Генпрокуратура России проанализировала звучащие из лондонской штаб-квартиры НПО призывы и признала «Европейскую сеть лидеров» нежелательной», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что основанный бывшим британским дипломатом и финансируемый различными недружественными фондами центр «на бумаге занимается поиском практических решений проблем в области политики и безопасности». При этом, как считает генпрокуратура, «организация продвигает идеи расширения НАТО, разрабатывает сценарии информационных атак на страны, несогласные с курсом «коллективного Запада», публично поддерживает преступления» Украины.

На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект о введении запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных и международных организаций, деятельность которых была признана нежелательной на территории страны.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать за рекламу в соцсетях без регистрации в РКН.