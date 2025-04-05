Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Таиланд

Если вы думаете, что отдых в Таиланде начинается с покупки билетов и поиска отеля, то приготовьтесь — впереди еще несколько шагов, без которых в эту страну не попасть. С 1 мая 2025 года вступают в силу новые правила въезда. Никита Коростелев, директор по GR в Туту, тревел-эксперт рассказал «Газете.Ru», какие обновления ждут россиян и как к ним подготовиться.

«Раньше по прилете в Таиланд россиянам нужно было заполнять миграционную анкету на бумаге. С 1 мая этот процесс переходит в цифровой формат», — объясняет Коростелев. Карта называется TDAC (Thailand Digital Arrival Card), и ее нужно заполнять строго за три дня до прибытия.

Чтобы оформить документ, понадобится ввести: фамилию, имя; дату рождения; номер загранпаспорта; профессию; сроки и цель поездки; страны, в которых вы побывали за последние две недели; адрес отеля или места, где вы планируете остановиться; адрес электронной почты и др.

По словам эксперта, после заполнения на почту поступит QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Этот код и будет пропуском на пограничный контроль. Больше не надо стоять в очереди, заполняя бумажки.

«Если вы летите с компанией — супругом, другом, ребенком, — не переживайте: все данные можно указать в одной форме. Еще один плюс — система сохраняет ваш профиль. Один раз заполните, а потом просто обновляете информацию, когда поедете снова», — говорит Коростелев.

Ранее выяснилось, билеты по каким направлениям чаще всего возвращают россияне.