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Стало известно, билеты по каким направлениям чаще всего возвращают россияне

Россияне чаще всего делают возврат билетов в Санкт-Петербург и Сочи
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Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего россияне делают возврат билетов в Санкт-Петербург и Сочи. На третьем месте — билеты в Калининград, на четвертом — Минеральные Воды. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидером по количеству возвращенных билетов стал маршрут Москва — Санкт-Петербург, на него пришлась одна пятая всех возвратов (18%). На втором месте — обратный рейс Санкт-Петербург — Москва (14%). Замыкает тройку самых «отменяемых» маршрутов перелет Москва — Сочи, на который пришлось 11% всех возвратов.

Среди других направлений с высоким уровнем возвратов: Сочи — Москва — 9%, Москва — Калининград — 7%, Екатеринбург — Москва — 5%, Москва — Минеральные Воды — 5%.

«Мы наблюдаем, что пассажиры чаще возвращают билеты на направления с гибкими условиями возврата. Внутренние маршруты с развитой транспортной сетью, такие как Москва — Санкт-Петербург, позволяют путешественникам менять планы в последний момент без серьезных последствий», — рассказывает Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

Ранее россиянам рассказали, где в апреле можно отдохнуть дешевле, чем в марте.

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