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В Свердловской области бревно придавило ребенка на прогулке, инцидент попал на видео

В Свердловской области девочку придавило огромным бревном

В Свердловской области ребенка госпитализировали после прогулки по бревнам. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в поселке Красногвардейском. По данным издания, 14-летняя девочка приехала из Екатеринбурга. В какой-то момент она решила пробежаться по штабелю бревен.

На кадрах с места инцидента заметно, как одно из бревен ушло у нее из-под ног, из-за чего школьница скатилась вниз, затем то же бревно упало на нее и прошлось по спине.

В результате пострадавшая попала в Артемовскую городскую больницу с переломом бедренной кости. Позже пациентку перевели в Екатеринбург, о ее состоянии не сообщается.

После произошедшего сотрудники прокуратуры организовали проверку.

«Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка, в том числе устанавливается собственник пиломатериалов», – сообщается в публикации.

После проверки специалисты примут необходимые меры.

Ранее в Приморье во время погрузки лесовоза в воду упали тысячи бревен.

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