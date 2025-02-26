Россиянка издевалась над маленькой собакой на глазах у сотрудника ПВЗ в Кстово

Издевательства женщины над собакой декоративной породы попали на видео в Нижегородской области, его опубликовал Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел 25 февраля в ПВЗ на улице 40 лет Октября в городе Кстово. Местная жительница пришла за заказом вместе со своим домашним питомцем и стала проявлять к нему немотивированную агрессию.

Сначала женщина подозвала собаку к себе, взяла ее за шиворот и стала грубо трясти, отчитывая за непослушание. Затем она швырнула животное на стол, собрала покупки и сбросила собаку на пол. Все это происходило на глазах у сотрудницы пункта выдачи, которая не стала вмешиваться в «воспитательный процесс».

Автор поста попросил местных жителей помочь в розыске хозяйки собаки.

Ранее уфимец избил щенка добермана и попросил усыпить его.