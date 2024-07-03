Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продавщица стритфуда стала популярной благодаря своей внешности

WOB: в Малайзии продавщица курицы стала популярной из-за схожести с участницей Blackpink

close
100%
kingstreetfood5/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Bulgari Studio

В Малайзии продавщица жареной курицы стала популярной в соцсетях благодаря своей внешности, пишет World of Buzz. Люди решили, что она похожа на участницу популярной K-pop группы Blackpink.

Как сообщают местные СМИ, продавщицу стритфуда сфотографировал один из покупателей, опубликовав снимок в соцсетях. Автор публикации указал, что девушка похожа на певицу Лису из популярной группы Blackpink, и зрители с ним согласились.

После того, как слава обрушилась на продавщицу, выяснилось, что ей 17 лет, а зовут ее Ихва. Девушка рассказала, что помогает матери за прилавком во время каникул в школе. К своей популярности она относится положительно, но признается, что чрезмерное внимание людей ее смущает.

«Я счастлива и взволнована тем, что похожа на такую любимую певицу, как Лиса», — прокомментировала девушка.

Ранее соцсети удивила молодая женщина, которая встречается сразу с семью пенсионерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами