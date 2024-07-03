Продавщица стритфуда стала популярной благодаря своей внешности

В Малайзии продавщица жареной курицы стала популярной в соцсетях благодаря своей внешности, пишет World of Buzz. Люди решили, что она похожа на участницу популярной K-pop группы Blackpink.

Как сообщают местные СМИ, продавщицу стритфуда сфотографировал один из покупателей, опубликовав снимок в соцсетях. Автор публикации указал, что девушка похожа на певицу Лису из популярной группы Blackpink, и зрители с ним согласились.

После того, как слава обрушилась на продавщицу, выяснилось, что ей 17 лет, а зовут ее Ихва. Девушка рассказала, что помогает матери за прилавком во время каникул в школе. К своей популярности она относится положительно, но признается, что чрезмерное внимание людей ее смущает.

«Я счастлива и взволнована тем, что похожа на такую любимую певицу, как Лиса», — прокомментировала девушка.

Ранее соцсети удивила молодая женщина, которая встречается сразу с семью пенсионерами.