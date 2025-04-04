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Сторож напал на восьмилетнюю девочку в подъезде дома в Иркутске

Житель Иркутска задержал сторожа, который напал на его дочь-школьницу в подъезде

В Иркутске мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю девочку, его задержал отец жертвы. Об этом сообщили в полиции региона.

Все произошло утром 3 апреля в одном из спальных микрорайонов города. Незнакомец заметил ребенка на улице, последовал за жертвой в подъезд и напал на нее. Однако девочка стала стучать по дверям, пытаясь привлечь внимание соседей.

Это спугнуло мужчину, и он выбежал на улицу. Тогда школьница позвонила отцу, который немедленно отреагировал и догнал обидчика во дворе. Затем на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые забрали злоумышленника в отдел.

Личность задержанного установили, им оказался 35-летний сторож. Его мотивы остаются неизвестными, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сварщик из Татарстана почти неделю растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома.

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