Россиян предупредили о новых правилах въезда в Таиланд

Туристам, которые прибывают в Таиланд с 1 мая, должны будут заполнять электронную карту TDAC (Thailand Digital Arrival Card), сделать это нужно будет за три дня до отправления. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, онлайн-форма будет доступна на русском языке, заполнить ее можно на специальном сайте. Там путешественников попросят указать личные данные, включая ФИО, дату рождения и контакты, а также сведения о поездке и месте проживания.

«Никаких сложностей в плане непринятия анкеты или отказов по ней не ожидается. Это просто информационный материал, который собирают тайские власти. Но важно, что без него не пустят в страну», — отметил Мурадян.

Турэксперт отметил, что анкета будет автоматически отображаться в системе у миграционных офицеров в аэропорту Таиланда. Он добавил, что срок безвизового пребывания российских туристов в королевстве хотят сократить с 60 до 30 дней.

Иммиграционное бюро полиции Таиланда до этого уточняло, что меру внедрили для упрощения въезда путешественников. Найти форму TDAC можно на сайте tdac.immigration.go.th. Заполнение TDAC является обязательным до прибытия.

Ранее в метеослужбе Таиланда рассказали об афтершоках.