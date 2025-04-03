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Иностранцев предупредили об обязательном заполнении онлайн-формы о прибытии в Таиланд

МВД Таиланда: иностранцам с 1 мая необходимо заполнять онлайн-форму о прибытии
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Depositphotos

Иммиграционное бюро полиции Таиланда предупредило иностранных граждан о необходимости обязательного заполнения с 1 мая онлайн-формы для уведомления о прибытии в страну (TDAC). Об этом сообщается на сайте бюро.

Уточняется, что меру внедрили для упрощения въезда путешественников. Найти форму TDAC можно на сайте tdac.immigration.go.th.

«‎Заполнить TDAC онлайн можно за три дня до даты поездки. Для этого необходимо подготовить паспорт или проездной документ, понадобятся личные данные, например полное имя, дата рождения и гражданство, а также маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде», — говорится в сообщении.

В иммиграционном бюро также отметили, что после осле загрузки личных данных иммиграционные власти Таиланда вышлют на электронную почту письмо, которое нужно будет предъявить по прибытии в страну. Заполнение TDAC является обязательным до прибытия.

До этого генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что российским туристам, которые планируют отдохнуть в Таиланде, стоит взять расширенную страховку, потому что медицина в стране платная.

Ранее российским туристам дали совет после трагедии с батискафом в Египте.

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