Иностранцев предупредили об обязательном заполнении онлайн-формы о прибытии в Таиланд

Иммиграционное бюро полиции Таиланда предупредило иностранных граждан о необходимости обязательного заполнения с 1 мая онлайн-формы для уведомления о прибытии в страну (TDAC). Об этом сообщается на сайте бюро.
Уточняется, что меру внедрили для упрощения въезда путешественников. Найти форму TDAC можно на сайте tdac.immigration.go.th.
«Заполнить TDAC онлайн можно за три дня до даты поездки. Для этого необходимо подготовить паспорт или проездной документ, понадобятся личные данные, например полное имя, дата рождения и гражданство, а также маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде», — говорится в сообщении.
В иммиграционном бюро также отметили, что после осле загрузки личных данных иммиграционные власти Таиланда вышлют на электронную почту письмо, которое нужно будет предъявить по прибытии в страну. Заполнение TDAC является обязательным до прибытия.
До этого генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что российским туристам, которые планируют отдохнуть в Таиланде, стоит взять расширенную страховку, потому что медицина в стране платная.
Ранее российским туристам дали совет после трагедии с батискафом в Египте.