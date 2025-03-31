Троих российских школьников задержали за поджог релейных шкафов в Московской области

В Московской области полиция раскрыла преступление на железной дороге, которое совершили трое несовершеннолетних. Об этом сообщает mk.ru.

В ночь на 24 марта около станции Гривно Курского направления трое молодых людей подожгли релейные шкафы: один из них обгорел, второй был вскрыт, но огонь не распространился в нем. По подозрению в преступлении правоохранители задержали юношей 16-17 лет — все они учатся в одной из подмосковных школ.

По их словам, они действовали по указанию неизвестного из соцсетей, связавшегося с одним из несовершеннолетних. За поджог подросткам пообещали вознаграждение в 23 тысячи рублей. Получили ли они деньги, не уточняется.

Ранее сообщалось об аресте трех подростков за поджог релейного шкафа в Краснодаре.