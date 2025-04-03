В Абакане задержали подростка по подозрению в пропаганде терроризма

СК: в Абакане задержан подросток по подозрению в пропаганде терроризма

В Абакане задержан несовершеннолетний, подозреваемый в публичной пропаганде терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Абакана возбуждено по материалам местного управления ФСБ.

По версии следствия, в декабре 2024 года молодой человек разместил в запрещенной в России социальной сети видеоролики, содержащие пропаганду деятельности террористической организации, которая запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, а также лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

3 марта сообщалось, что несовершеннолетнюю арестовали в Архангельске по обвинению в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете. По версии следствия, 17-летняя жительница Архангельска поддерживала идеологию терроризма и в публичных чатах одного из мессенджеров разместила некие информационные материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности.

Ранее в Москве по обвинению в пособничестве террористам арестовали шесть человек, среди обвиняемых — девушка 2007 года рождения.