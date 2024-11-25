Уволенная за откровенные фото экс-педагог из Тюменской области стала топ-моделью XL

Бывшая учительница, уволенная из школы в Тюменской области за откровенные фото, стала победительницей конкурса красоты. На ее пост во «ВКонтакте» обратило внимание агентство Ura.ru.

Попавшая под увольнение из-за разгоревшегося прошлой осенью скандала 24-летняя Анастасия Шумилова приняла участие в конкурсе «Мисс топ-модель XL России 2024» и получила этот титул.

«Я даже не верю, что это происходит со мной. Меня переполняют эмоции радости, гордости и благодарности моему мужу, что он меня поддержал в моем решении. И, конечно, спасибо огромное организаторам конкурса в Москве, что пригласили меня», — написала девушка.

Судя по данным ее страницы в соцсети, в этом году Шумилова начала работать специалистом по недвижимости в компании «Самолет Плюс».

В сентябре 2023 года девушку, которая только начала работать учителем, уволили из ишимской школы №8 после жалобы на ее фотографии. Откровенные снимки, которые девушка опубликовала в открытом доступе, возмутили местного жителя Владимира Воронин, изучившего страницу педагога в социальной сети.

Администрация школы отреагировала на пост мужчины незамедлительно и отстранила ее от работы. Модель заявила, что «прекрасно справлялась со своими должностными полномочиями», а учащимся нравились ее «профилактические беседы».

Ранее учительница из США завела аккаунт на OnlyFans ради подработки, уволилась из школы и увеличила доход.