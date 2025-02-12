Украденная с лужайки перед домом собака вернулась в семью спустя 7 лет

В Англии собаку вернули владельцам спустя 7 лет после кражи, сообщает Good News Network.

В 2017 году к дому Риты и Филипа Поттеров в Норфолке подъехал грузовик. Двое мужчин поспешно выскочили из него, схватили лабрадора по кличке Дейзи и запихнули в кузов. Соседи пары стали свидетелями похищения. Узнав от них о произошедшем, Поттеры обратились в полицию. Однако стражи порядка им помочь не смогли.

Хозяева регулярно выступали в СМИ и писали о похищении Дейзи в социальных сетях. Однажды актер Том Харди поделился их сообщением в своем аккаунте на платформе X. Кроме того, Поттеры стали авторами петиции, в которой потребовали, чтобы правительство приняло активные меры по борьбе с преступлениями против домашних животных. Ее подписали 100 тыс. человек, что помогло провести новый закон через парламент.

«Мы держали фотографию Дейзи на каминной полке и каждый день смотрели на нее, думая о ней и о том, где она может быть», — призналась Рита Поттер после воссоединения с питомцем.

Это произошло благодаря Королевскому обществу защиты животных от жестокого обращения (RSPCA). Сотрудники организации обнаружили 13-летнюю Дейзи в Сомерсете, по их данным, собака стала жертвой индустрии незаконного разведения домашних животных. Последние несколько лет лабрадор жил у нового хозяина, который заявил зоозащитникам, что не знал о ее похищении. Он согласился вернуть животное Поттерам.

Супруги поначалу не могли поверить, что их мечта наконец сбылась, но заверили, что теперь будут баловать Дейзи и заботиться о ней как прежде.

Ранее индийцы устроили вечеринку в честь дня рождения бездомной собаки.