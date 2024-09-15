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Старинную икону XVIII века украли с дачи в Ленобласти

«Фонтанка»: в Ленобласти неизвестные украли с дачи икону XVIII века

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Shutterstock

В Сланцевском районе Ленинградской области неизвестные украли с дачи петербурженки икону Казанской Божией Матери XVIII века. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 42-летняя жительница Кронштадта, женщина сообщила, что из ее дачного домика пропала старинная икона XVIII века. Когда именно незваный гость хозяйничал на даче, россиянка сказать не смогла.

По ее предположению, похитить ценность могли еще в июле. Пострадавшая оценила ущерб в 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что женщина украла икону из храма на Николоямской улице в Москве. Россиянка пришла в церковь, москвичка несколько раз перекрестилась, а затем спрятала икону с Образом православного святого — преподобного Гавриила под одежду и вышла из храма. Позже правоохранительные органы задержали женщину и вернули святыню в храм. По словам задержанной, на кражу она решилась в надежде, что икона поможет ее сожителю, который испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее юноша обокрал два храма в Москве и попался полиции.

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