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В Ростове-на-Дону бывший зэк средь бела дня украл из храма икону и попал на видео

МВД: в Ростове-на-Дону мужчину задержали за кражу иконы

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В полицию поступило сообщение, что злоумышленник в дневное время вошел в храм, снял со стены Казанскую икону Пресвятой Богородицы, а затем скрылся»‎, — пишет она.

Вскоре правоохранители выяснили, что икону хотел украсть ранее судимый гражданин. Образ уже вернули в церковь, уточнила Волк.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Москве женщина несколько раз перекрестилась, а затем спрятала икону с Образом православного святого – преподобного Гавриила под одежду и вышла из храма. Позже правоохранительные органы задержали женщину и вернули святыню в храм.

По словам задержанной, на кражу она решилась в надежде, что икона поможет ее сожителю, который испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее старинную икону XVIII века украли с дачи в Ленобласти.

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