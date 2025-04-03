Пьяный отец избил и ударил ножом 14-летнего сына

В Якутии мужчина получил 6,5 лет колонии за нападение на сына-подростка

Житель Якутска признан виновным в покушении несовершеннолетнего сына, пьяный мужчина жестоко избил мальчика и ударил его ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки. Между мужчиной и его 14-летним сыном произошла ссора, в ходе конфликта якутянин жестоко избил мальчика, а потом ударил его ножом.

Окровавленный подросток сумел выбежать на улицу и попросил помощи у прохожих. Раненого спасли, злоумышленника удалось задержать. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Назрановском районе Ингушетии в больницу попала избитая 17-летняя девушка, на которую напал ее ранее судимый отец. Медики диагностировали у несовершеннолетней побои и перелом лодыжки. Злоумышленник задержан, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По факту произошедшего СК Ингушетии возбудил уголовное дело об истязании, обстоятельства семейного конфликта устанавливают следователи.

Ранее бывший ухажер порезал петербурженку ножом за то, что та его заблокировала.