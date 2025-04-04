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Мать зарезала пятилетнего сына ножницами в Казани и сама вызвала полицию

В Казани мать зарезала своего пятилетнего сына ножницами
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Следственный комитет РФ

В Казани 27-летняя женщина, находившаяся в неадекватном состоянии, зарезала пятилетнего сына. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось 4 апреля в квартире дома, расположенного на улице Фучика. Женщина нанесла маленькому сыну множественные колюще-режущие ранения, мальчик скончался.

На место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Приволжского района и прокурор города Казани. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Telegram-канал 112 сообщает, что для убийства сына женщина использовала ножницы. После содеянного она сама вызвала на место полицию.

До этого в Краснодарском крае мать ударила ножом годовалого сына. Бабушка ребенка вызвала скорую помощь и полицию.

Ранее мать пятерых детей развелась с мужем и стала избивать сына, который был на него похож.

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