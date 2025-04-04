В «Зарядье» стартовал форум креативных индустрий ArtMasters

Дмитрий Чернышенко: в России создаются условия для самореализации творческих людей

Развитие креативных индустрий является одной из приоритетных задач России, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках церемонии открытия форума креативных индустрий ArtMasters в концертном зале «Зарядье».

«Президент России Владимир Путин поставил цель – реализация потенциала каждого человека», — сказал Чернышенко.

По словам руководителя ArtMasters Борислава Володина, за пять лет существования экосистемы удалось сформировать новую креативную элиту.

«Мне кажется логичным появление форума ArtMasters, где ребята со всей страны могут встречаться и обсуждать вопросы, которые важны для настоящего и будущего нашей страны», — отметил он.

Одним из ключевых событий первого дня форума стала презентация масштабного социологического исследования ArtMasters и Высшей школы экономики – «Отношение к индустрии и успеху в целом».

В рамках деловой программы прошло заседание экспертного совета при комитете Государственной Думы РФ по экономической политике на тему «Кадровое обеспечение креативной экономики», в котором приняли участие представители органов государственной власти и профильных образовательных учреждений.