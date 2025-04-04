В Новой Москве легковое авто врезалось в трактор

В Новой Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент случился в поселении Внуковское Новомосковского административного округа. На Боровском шоссе в сторону области автомобиль Lada врезался в трактор, в результате чего получил сильные повреждения. Разлив топлива в результате этого не произошел, все участники ДТП на месте, уточнил источник.

«На место ДТП прибыли правоохранители и скорая. Из-за аварии перекрыли левую полосу движения в область», — добавили в сообщении.

Накануне в Москве мужчина на BMW протаранил несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит из черного автомобиля BMW. На другой записи — он пытается уехать на той же машине, при этом видно, что у автомобиля нет одного колеса.

По информации источника, инцидент произошел на улице Циолковского. Мужчина пытался скрыться, но местные жители задержали нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве Lamborghini Urus Егора Крида попал в ДТП.