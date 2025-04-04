Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новой Москве легковое авто врезалось в трактор

360.ru: легковое авто врезалось в трактор в Новой Москве
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Новой Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент случился в поселении Внуковское Новомосковского административного округа. На Боровском шоссе в сторону области автомобиль Lada врезался в трактор, в результате чего получил сильные повреждения. Разлив топлива в результате этого не произошел, все участники ДТП на месте, уточнил источник.

«На место ДТП прибыли правоохранители и скорая. Из-за аварии перекрыли левую полосу движения в область», — добавили в сообщении.

Накануне в Москве мужчина на BMW протаранил несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит из черного автомобиля BMW. На другой записи — он пытается уехать на той же машине, при этом видно, что у автомобиля нет одного колеса.

По информации источника, инцидент произошел на улице Циолковского. Мужчина пытался скрыться, но местные жители задержали нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве Lamborghini Urus Егора Крида попал в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами