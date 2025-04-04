«Единая Россия» представила промежуточные итоги реализации народной программы

Народная программа «Единой России» совпадает с установками президента России Владимира Путина и основными национальными целями развития, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, подводя промежуточные итоги реализации программы.

«Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищенные группы. Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году», — отметил он.

Медведев добавил, что по программе активно производится ремонт социальной инфраструктуры.

«Выполнена программа строительства новых школ: с 2019 по 2024 годы возведено более 1600 объектов – это очень значимый результат. Еще около 5 тысяч школ отремонтировано с 2022 по 2024 годы», — сказал он.

По словам Медведева, формирование комфортной городской среды является еще одним приоритетом народной программы.

«По итогам прошлого года количество благоустроенных общественных и дворовых территорий достигло почти 8 тысяч», — отметил председатель партии.

Он напомнил, что во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 17 млн человек, в том числе, почти 100 тыс. человек - в новых регионах страны.

Также Медведев отметил, что поддержка участников СВО имеет особое значение в народной программе партии.

Он подчеркнул, что партия должна принять все необходимые усилия для реализации текущего программного документа.

«И готовиться к обсуждению нового с учетом той работы, которую мы с вами вели в последние четыре года», — заключил Медведев.