Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» представила промежуточные итоги реализации народной программы

Дмитрий Медведев: народная программа ЕР совпадает с установками президента РФ
close
«Единая Россия»

Народная программа «Единой России» совпадает с установками президента России Владимира Путина и основными национальными целями развития, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, подводя промежуточные итоги реализации программы.

«Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищенные группы. Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году», — отметил он.

Медведев добавил, что по программе активно производится ремонт социальной инфраструктуры.

«Выполнена программа строительства новых школ: с 2019 по 2024 годы возведено более 1600 объектов – это очень значимый результат. Еще около 5 тысяч школ отремонтировано с 2022 по 2024 годы», — сказал он.

По словам Медведева, формирование комфортной городской среды является еще одним приоритетом народной программы.

«По итогам прошлого года количество благоустроенных общественных и дворовых территорий достигло почти 8 тысяч», — отметил председатель партии.

Он напомнил, что во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 17 млн человек, в том числе, почти 100 тыс. человек - в новых регионах страны.

Также Медведев отметил, что поддержка участников СВО имеет особое значение в народной программе партии.

Он подчеркнул, что партия должна принять все необходимые усилия для реализации текущего программного документа.

«И готовиться к обсуждению нового с учетом той работы, которую мы с вами вели в последние четыре года», — заключил Медведев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами