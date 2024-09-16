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Россиянка попала в больницу после лазерной эпиляции в частной клинике

mk.ru: в Петербурге девушка получила ожоги во время лазерной эпиляции

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Freepik

В Приморском районе Петербурга девушка попала в больницу с ожогами после сеанса лазерной эпиляции. Об этом сообщает mk.ru.

25-летней жительнице Петербурга проводили сеанс лазерной эпиляции в одной из частных клиник. После процедуры девушка почувствовала сильное жжение на бедрах, она обратилась за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у пострадавшей термические ожоги первой степени. Общая площадь ожогов составила 5-7%. Пациентку отпустили на амбулаторное лечение. По данным mk.ru, в этой частной клинике уже происходили подобные инциденты, клиенты жаловались на ожоги и сильную боль во время лазерной эпиляции.

До этого сообщалось, что в Великобритании девушка ослепла на один глаз после того, как сходила на процедуру наращивания ресниц в контактных линзах. Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи, где офтальмолог обнаружил у нее на роговице язву. Как уточняется, обычно она возникает при механическом повреждении поверхности роговицы и чаще всего встречается у тех, кто носит контактные линзы.

Ранее россиянка ослепла после визита к косметологу.

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