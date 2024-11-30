Девушке сожгли кожу во время лазерной эпиляции зоны бикини в Москве

В Москве лазерная эпиляция зоны бикини в одном из салонов закончилась для клиентки ожогами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда 20-летняя девушка пришла на процедуру лазерной эпиляции в столичный салон Primecosmo на улице Земляной Вал. Клиентка попросила обработать ей ноги и зону бикини.

Однако во время процедуры девушка ощутила боль и попросила мастера остановиться. Специалист не послушала и продолжила манипуляции, убедив клиентку, что для александритового аппарата свойственно некоторое покалывание. После процедуры посетительница салона заметила, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения.

Уже дома у девушки на зонах, где проводилась эпиляция, появились сильные покраснения, волдыри и ожоги. В салоне сначала отказывались возвращать клиентке деньги за процедуру, в ходе которой ей сожгли кожу, и предлагали скидку в 15%. После длительных разбирательств по переписке все же согласились возвратить полную стоимость.

Сейчас девушка лечит термические ожоги на бедре и в зоне бикини. Она планирует обратиться в Роспотребнадзор.

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