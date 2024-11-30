Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушке сожгли кожу во время лазерной эпиляции зоны бикини в Москве

SHOT: в Москве девушке сожгли кожу во время лазерной эпиляции зоны бикини

close
Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Москве лазерная эпиляция зоны бикини в одном из салонов закончилась для клиентки ожогами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда 20-летняя девушка пришла на процедуру лазерной эпиляции в столичный салон Primecosmo на улице Земляной Вал. Клиентка попросила обработать ей ноги и зону бикини.

Однако во время процедуры девушка ощутила боль и попросила мастера остановиться. Специалист не послушала и продолжила манипуляции, убедив клиентку, что для александритового аппарата свойственно некоторое покалывание. После процедуры посетительница салона заметила, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения.

Уже дома у девушки на зонах, где проводилась эпиляция, появились сильные покраснения, волдыри и ожоги. В салоне сначала отказывались возвращать клиентке деньги за процедуру, в ходе которой ей сожгли кожу, и предлагали скидку в 15%. После длительных разбирательств по переписке все же согласились возвратить полную стоимость.

Сейчас девушка лечит термические ожоги на бедре и в зоне бикини. Она планирует обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее беременной россиянке перекосило лицо после процедуры у косметолога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами