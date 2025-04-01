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Мужчина заказал доставку еды и получил с ней живую крысу

NHK: японец заказал доставку еды и нашел внутри пакета живую крысу
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Shutterstock

Мужчина в Японии заказал доставку еды и получил с ней живую крысу, пишет местный сайт NHK.

Сервис доставки еды столкнулся с инцидентом — в одном из заказов клиент обнаружил живую крысу. В компании заявили, что пока неизвестно, как именно крыса попала в упаковку. Сервис принес официальные извинения пострадавшему клиенту и партнерским ресторанам, пообещав разобраться в причинах происшествия с привлечением экспертов.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем сервис усиливает контроль качества: теперь будет проводиться двойная проверка заказов при получении в ресторанах и перед доставкой, а также организовано обучение персонала для оперативного выявления любых нарушений упаковки и введены совместные проверки с поставщиками и партнерами.

«Это первый подтвержденный случай за всю нашу работу. Мы глубоко сожалеем о случившемся и предпримем все меры для восстановления доверия», — заявили в компании.

Ранее акции японского ресторанного холдинга обрушились из-за крысы в супе.

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