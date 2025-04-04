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В России оценили, поможет ли свадебный налоговый вычет снизить число разводов

Ведущая Москвитина поддержала идею введения свадебного налогового вычета
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Depositphotos

Инициатива возвращать молодоженам до 300 тыс. рублей с расходов на свадьбу является «хорошей» на фоне огромного числа разводов в России. Об этом 360.ru рассказала член Общественной палаты России, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

По ее словам, в некоторых регионах браки расторгаются чаще, чем регистрируются.

«В общем, настоящая катастрофа, связанная, конечно, с потерей целеполагания в создании семьи. Молодые люди видят, что это нагрузка, в том числе на их бюджет. <… > Поэтому любая поддержка семьи как института сейчас очень актуальна», — отметила Москвитина.

Она отметила, что, согласно опросам, многие молодые люди откладывают свадьбу, чтобы накопить, поскольку это большая нагрузка на семейный бюджет. При этом налоговый вычет может помочь снизить затраты, добавила эксперт.

Накануне в пресс-службе партии ЛДПР заявили, что в России могут ввести новый налоговый вычет, позволяющий молодоженам вернуть часть расходов на свадьбу. Авторы инициативы отметили, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа, видеографа, аренду банкетного зала и другие услуги. Однако каждому из супругов можно будет вернуть не более 150 тыс. рублей.

Ранее в России оценили идею ввести налоговый вычет с расходов на свадьбу.

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