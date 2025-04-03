В России оценили идею ввести налоговый вычет с расходов на свадьбу

Появление налогового вычета с расходов на свадьбу в размере 300 тыс. рублей не приведет к росту числа торжеств, поскольку в Москве они обходятся молодоженам гораздо дороже. Об этом НСН рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман.

«Возможно, если бы молодоженам дарили на свадьбу эти 300 тыс. рублей, то люди стали бы чаще устраивать праздники. Сейчас свадьба с хорошими ведущими и фотографом на 30 человек будет стоить от 2 млн рублей. Это та свадьба, с которой, как говорится, не будет стыдно выложить фотографии в соцсети. Цены на подрядчиков за последний год выросли на 30-50%», — отметила эксперт.

Лейбман уточнила, что в 2025 году выросли расходы на ведущего, декор, включая цветы. Она добавила, что на лето этого года в Москве и области почти не осталось свободных площадок, потому что было огромное количество желающих пожениться.

3 апреля в пресс-службе партии ЛДПР заявили, что в России могут ввести новый налоговый вычет, позволяющий молодоженам вернуть часть расходов на свадьбу. Авторы инициативы отметили, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа, видеографа, аренду банкетного зала и другие услуги. Однако каждому из супругов можно будет вернуть не более 150 тыс. рублей.

Ранее приставы задержали должницу по алиментам на ее свадьбе.