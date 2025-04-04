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Редкое погодное явление было зафиксировано на нескольких высотных точках во Владивостоке

Наледь на растениях образовалась на высотных точках во Владивостоке
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Илья Аверьянов

Редкое метеорологическое явление, связанное с образованием льда на растительности и сооружениях, было зафиксировано на нескольких высотных точках Владивостока. Оно возникло из-за переохлаждения воздуха в условиях тумана, сообщила РИА Новости ведущий специалист Примгидромета Варвара Коридзе.

«Наледь была зарегистрирована метеостанцией на сопке Буссе, и, вероятно, она наблюдалась на всех сопках города. При низких температурах и большом количестве водяного конденсата образуется ледяная корка на растениях, рельефе и других поверхностях. Метеостанция фиксирует это как гололед», — добавила Коридзе.

Утром в пятницу жители Владивостока активно публиковали в социальных сетях фотографии этого необычного природного явления, запечатлевая обледенение растений и кустарников.

Также автоэксперт рассказал россиянам, что, очищая машину от наледи, можно повредить кузов, бампер, щетки стеклоочистителя, уплотнители и другие детали, особенно при попытке снять лед с поверхности резкими усилиями.

Ранее в Якутии дважды спасли китайского туриста, замерзшего на пути к «Полюсу холода».

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