Власти США отказали российской ученой в УДО

Bloomberg: США не освободили ученую из РФ, задержанную за ввоз эмбрионов лягушек

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила запрос на условно-досрочное освобождение российской ученой Ксении Петровой, которая работала в Гарвардской школе медицины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Белом доме заявили, что россиянка представляет угрозу безопасности США.

В феврале Ксению Петрову задержали в аэропорту Бостона за незаконный ввоз эмбрионов лягушек. Она не задекларировала эмбрионы, которые получила во время поездки во Францию. По словам адвоката Петровой Грегори Романовского, ошибка в оформлении багажа произошла по незнанию.

После задержания Петрову поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана, а ее исследовательскую визу аннулировали. Власти США приняли решение депортировать ученую во Францию, где она сможет подать повторное заявление на визу.

Ранее стало известно, что более полумиллиона мигрантов могут потерять легальный статус в США.